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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik Şeyh Edebalı Üniversitesi, nitelikli eğitim anlayışı doğrultusunda lisansüstü eğitim olanaklarını genişletmeye devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayıyla üniversite bünyesinde Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bitki Koruma Tezli Yüksek Lisans programları açıldı.

‎Yeni açılan programlar, üniversitenin akademik çeşitliliğini güçlendirirken farklı disiplinlerde uzmanlaşmak isteyen öğrencilere yeni lisansüstü fırsatlar sunacak.

‎YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ İLE DİJİTAL DÖNÜŞÜME KATKI

Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı; bilişim teknolojileri ile yönetim bilimlerini bütünleştirerek dijital dönüşüm, bilgi sistemleri yönetimi, veri analizi ve karar destek sistemleri gibi alanlarda ileri düzey yetkinlik kazandırmayı hedefliyor. Program sayesinde, kurumların dijitalleşme süreçlerine katkı sunabilecek ve teknolojik gelişmeleri yönetim uygulamalarıyla birleştirebilen uzmanların yetiştirilmesi amaçlanıyor.

‎BİTKİ KORUMA İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMA DESTEK

Bitki Koruma Tezli Yüksek Lisans Programı ise bitki sağlığının korunması, hastalık ve zararlılarla mücadele, sürdürülebilir tarımsal üretim ve çevre dostu koruma yöntemleri alanında eğitim ve araştırma imkânı sağlayacak. Program, tarım sektöründe verimlilik ile kalitenin artırılmasına ve nitelikli uzman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunacak.

‎Çağın ihtiyaçlarını ve bilimsel gelişmeleri merkeze alan bu adımla birlikte, üniversitenin hem araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi hem de ülkemizin yetişmiş insan kaynağına destek sağlanması hedefleniyor.