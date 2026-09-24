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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi, aile yaşamından çocuk ve ebeveynlik sorunlarına kadar birçok konuda vatandaşlara sosyal hizmet desteği sunuyor.

Sağlıklı Hayat Merkezi Sosyal Hizmet Birimi’nde görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanı Sonay Selvi Çiftci, başvuran vatandaşların yaşadığı sorunları dinleyerek ihtiyaçlarına uygun hizmet ve desteklere ulaşabilmeleri için bilgilendirme ve yönlendirme yapıyor.

Merkezde; aile ve eş ilişkilerinde yaşanan iletişim sorunları, ebeveynlik sürecinde karşılaşılan güçlükler, çocukların sosyal yaşamına ilişkin konular ile kadın, çocuk ve yaşlıların karşılaştığı sosyal sorunlar hakkında danışmanlık desteği veriliyor.

Başvurulan konunun farklı bir kurum veya uzmanlık alanını ilgilendirmesi halinde ise vatandaşlar ilgili hizmetlere yönlendiriliyor. Gerekli durumlarda sürecin takibi de gerçekleştiriliyor.

Aile yaşamı, sağlıklı iletişim, çocuk ve yaşlıların yaşam kalitesi ile sosyal destekler konusunda bireysel ve grup çalışmaları kapsamında bilgilendirme faaliyetlerinin de gerçekleştirildiği belirtildi.

Sosyal Hizmet Uzmanı Sonay Selvi Çiftci, “Konuşmak, bilgi almak ve destek istemek için başvurabilirsiniz” mesajını verirken, gerçekleştirilen görüşmelerde gizlilik esasının gözetildiği vurgulandı.