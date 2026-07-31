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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Kent Konseyinin Seçimli Olağan Genel Kurulu Konsey hizmet binasında gerçekleştirildi. Genel Kurulda mevcut Başkan Hakkı Aynur tekrar Konsey Başkanlığına aday olmadı.

Bilecik Kent Konseyinin Seçimli Olağan Genel Kurulu Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve il protokolünün katılımıyla gerçekleşirken genel kurulda yapılan seçim sonucunda Ayla Ercan, konseyin yeni başkanı olarak seçildi.

Bilecik Kent Konseyinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Yeni görevinde Ayla Ercan’ı tebrik ediyor, kendisine başarılar diliyoruz. Görev süresi boyunca konseyimize sunduğu değerli katkılar ve özverili çalışmaları için Hakkı Aynur’a teşekkür ediyor, emeklerinin daim olmasını temenni ediyoruz. Yeni dönemde de yeni projeler üretmeye, şehrimiz için hep birlikte düşünmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Konseyimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz.” denildi.