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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Kent Konseyi Tiyatro Atölyesi Kulübü, üçüncü sezon çalışmalarına hazırlanıyor. Yeni sezon öncesinde kulübün eğitmeni, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Enis Zeytinler, Bilecik Kent Konseyi Başkanı Ayla Ercan’ı ziyaret etti.

Yeni sezonda çalışmaların ilk olarak yaratıcı drama eğitimleriyle başlayacağı belirtildi. Eğitimlerin ardından rol dağılımları yapılarak oyuncularla sahne çalışmalarına geçilecek.

Tiyatroya ilgi duyan ve sahne deneyimi yaşamak isteyenler için Tiyatro Atölyesi Kulübü’ne katılım kayıtlarının da başlayacağı duyuruldu.

Atölye çalışmalarının ardından kulüp, Mayıs 2027’de iki farklı oyunla seyirci karşısına çıkacak. Tiyatro ekibi, Haldun Taner’in “Sersem Kocanın Kurnaz Karısı” ile Recep Bilginer’in “İsyancılar” adlı eserlerini sahneleyecek.

Bilecik Kent Konseyi tarafından yapılan duyuruda, tiyatroya ilgi duyan vatandaşlar yeni sezon çalışmalarına katılmaya davet edildi.