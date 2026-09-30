Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ
Bilecik Kent Konseyi Gençlik Meclisi, yeni dönemde çalışmalarını yürütecek komisyonları ve komisyon başkanlarını belirledi.
Gençlerin fikirlerini ve enerjisini çalışmalara yansıtmak amacıyla oluşturulan komisyonların; kapsayıcılık, gönüllülük ve sosyal sorumluluk anlayışıyla faaliyet göstereceği belirtildi.
Gençlik Meclisi bünyesinde oluşturulan komisyonlarda Kitap Kulübü Komisyonu Başkanlığına Yusuf Talha Çoban, Misafir Öğrenciler Komisyonu Başkanlığına Abdelsalam Osman, BŞEÜ Kulüp Başkanları Komisyonu Başkanlığına Emir Arslan Karlıdağ, Yapay Zeka Komisyonu Başkanlığına Ömer Faruk Bal ve Sosyal Etkinlik Komisyonu Başkanlığına Okan Karademir getirildi.
Bilecik Gençlik Meclisi Başkanlığı görevini ise Emir Arslan Karlıdağ yürütüyor.
Bilecik Kent Konseyinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Karlıdağ ve komisyon başkanlarına yeni dönem çalışmalarında başarı dilenirken, gençlerin gönüllülük ruhuyla kent yaşamına katkı sunacak çalışmalara imza atmasının hedeflendiği ifade edildi.