Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozüyük’te başarılı bir tarihi eser operasyonu gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonda 51 adet sikke, 2 adet el yazması eser, 1 adet toplu tabanca, 1 adet arama dedektörü ve çok sayıda tarihi obje ele geçirilerek koruma altına alındı.
Kaçakçılık olayına karışan 1 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.