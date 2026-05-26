Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

İYİ Parti Genel Merkezi tarafından başlatılan ‘Sahadan Sandığı’ Parti İçi Eğitim programı kapsamında Bilecik İl Başkanlığı binasında eğitim düzenlendi.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Hüseyin Evren Kavas’ın katılımıyla gerçekleşen eğitim programının ilk aşaması tamamlandı.

Partinin İl Başkanlığı toplantı salonundaki eğitime İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Can Kılınç, İlçe Başkanları, İl ve İlçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İl Başkanı Mehmet Can Kılınç eğitimin ardından yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Merkezinin bu gibi eğitim programlarına önem verdiğini ve parti içi eğitimlerin artarak devam edeceğini söyledi.