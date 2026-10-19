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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, tarımsal üretimi yerinde incelemek ve üreticilerin taleplerini dinlemek amacıyla merkeze bağlı Dereşemsettin Köyü’nü ziyaret etti.

‎Köyde gerçekleştirilen buluşmada İl Müdürü Ayvalık, bölgedeki çiftçiler ve üreticilerle bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Toplantı kapsamında üreticilerin karşılaştığı sorunlar, talep, görüş ve önerileri tek tek dinlendi.

‎Tarımsal üretimin artırılması, verimliliğin yükseltilmesi ve bölge tarımının geleceğine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı ziyaret, üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı. İl Müdürlüğü yetkilileri, saha çalışmalarının ve çiftçi buluşmalarının kesintisiz devam edeceğini belirtti.