Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, tarımsal üretimi yerinde incelemek ve üreticilerin taleplerini dinlemek amacıyla merkeze bağlı Dereşemsettin Köyü’nü ziyaret etti.
Köyde gerçekleştirilen buluşmada İl Müdürü Ayvalık, bölgedeki çiftçiler ve üreticilerle bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Toplantı kapsamında üreticilerin karşılaştığı sorunlar, talep, görüş ve önerileri tek tek dinlendi.
Tarımsal üretimin artırılması, verimliliğin yükseltilmesi ve bölge tarımının geleceğine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı ziyaret, üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı. İl Müdürlüğü yetkilileri, saha çalışmalarının ve çiftçi buluşmalarının kesintisiz devam edeceğini belirtti.