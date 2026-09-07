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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Genel Meclisi’nin Eylül ayı toplantıları devam ederken, ayın 4’üncü birleşiminde gündemde yer alan bir madde görüşülerek karara bağlandı.

4 Eylül Cuma günü gerçekleştirilen birleşimde; Plan ve Bütçe, Tarım ve Hayvancılık, Araştırma Geliştirme ile Sanayi ve Ticaret komisyonlarından gelen raporlar meclis üyelerine sunuldu. Yapılan görüşmelerin ardından komisyon raporları oy birliğiyle kabul edildi.

Raporlarda, Bilecik merkez ve ilçelerinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından geçici alım istasyonlarının açılması konusu ele alındı. Ayrıca üreticilerin yaşadığı mağduriyetlerin yerinde tespit edilmesi ve gelecek yıl faaliyete geçirilmesi planlanan alım istasyonlarının hangi bölgelerde kurulacağına yönelik değerlendirmelere yer verildi.

Öte yandan Bilecik İl Genel Meclisi’nin Eylül ayı toplantıları, 7 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek son birleşimle tamamlanacak.