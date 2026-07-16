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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında toplu sünnet şöleni gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıllardan itibaren sürdürülen toplu sünnet şölenlerinde çocuklar renkli ve güzel görüntüler eşliğinde düzenlenen etkinlikte buluşuyor. Belediyeden yapılan açıklamada 5 yaş üzeri çocuklar için yapılan toplu sünnet etkinliği için veliler Bien Seramik Bilgi Evi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvuru ve kayıt için müracaat edebileceği belirtildi. Yapılan açıklamada, “Veli ve çocuğa ait kimlik kartının gerekli olduğu başvurular 17 Temmuz Cuma gününe kadar yapılabilecek, detaylı bilgi için 444 88 58 numaralı çağrı merkezi aranabilir.” denildi.

Gerçekleştirilecek toplu sünnet etkinliğinde çocuklar için eğlenceli aktivitelerin yanı sıra sürpriz hediyeler verileceği de belirtildi.