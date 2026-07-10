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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Bilen Gökten'in görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Bilen Gökten ile kendisine bağlı bir birim müdürü arasında yaşanan tartışmanın ardından sürecin Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na kadar taşındığı iddia edildi.

İddialara göre yaşanan gelişmeler sonrasında söz konusu birim müdürlüğü, Bilen Gökten'in sorumluluğundan alınarak Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan'a bağlandı.

Görev dağılımında yapılan bu değişikliğin ardından yaşanan gerginliğin sona ermediği, Bilen Gökten'in ise görevinden istifa etme kararı aldığı iddia edildi.

Öte yandan Gökten'in istifasını belediye yönetimine sunduğu ve izne ayrıldığı belirtildi.

Konuya ilişkin Bilecik Belediyesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.