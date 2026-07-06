Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik Belediyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile şehir içi toplu ulaşımın geliştirilmesine yönelik ortak hizmet protokolü imzalamaya hazırlanıyor. Protokol için Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Temmuz ayı meclis toplantısında yetki talebinde bulunacak.

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‎Bilecik Belediye Meclisi, Temmuz ayı ilk toplantısını 6 Temmuz Pazartesi günü saat 17.30’da Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirecek. Toplantıda 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanacak.

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‎Gündemin en dikkat çeken maddeleri arasında, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (a) bendi kapsamında Bilecik Belediyesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi arasında ortak hizmet protokolü imzalanması için Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’na yetki verilmesi yer alıyor.

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‎Protokol kapsamında ESOGÜ, Bilecik’te şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan halk otobüsü sisteminin analiz edilmesi, mevcut durumun değerlendirilmesi, ulaşım planlarının hazırlanması ile gerekli bilimsel ve teknik çalışmaların yürütülmesine akademik destek sağlayacak.

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‎Meclis gündeminde ayrıca, Eskişehir 2. İdare Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda Elektronik Ücret Toplama Sistemi’nde (EÜTS) kullanılan akıllı kart ve benzeri kart ücretlerinin maliyet esas alınarak yeniden belirlenmesi konusu da görüşülecek.

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‎Toplantının diğer gündem maddeleri arasında çeşitli imar konuları ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Bilecik Belediyesine hibe edilen kombine kanal açma aracının kabulü de bulunuyor.