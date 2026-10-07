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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik Belediye Meclisinin son toplantısında Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile MHP Grup Sözcüsü Kadir Harmandar arasında yaşanan “Eskişehir’de ikamet” diyaloğu dikkat çekti.

‎Kentteki çöp konteynerleri ve temizlik hizmetlerinin gündeme geldiği görüşmeler sırasında konuşan Başkan Melek Mızrak Subaşı, akşam saatlerinde karşılaştığı çöp konteynerlerinin durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

‎Subaşı, eve giderken konteynerlerin durumunu canlı yayınla göstermek istediğini ancak gördüğü manzara nedeniyle bundan vazgeçtiğini belirterek, “Çöp konteynerlerini çekecektim, utandım” ifadelerini kullandı.

‎HARMANDAR’DAN “ESKİŞEHİR” ÇIKIŞI

‎Başkan Subaşı’nın açıklamasının ardından söz alan MHP Grup Sözcüsü Kadir Harmandar ise “Eskişehir’deki evinize giderken mi?” diye sordu.

‎Harmandar’ın sözlerine Başkan Subaşı, “Haha, çok komiksin” şeklinde karşılık verdi. Karşılıklı sözlerin ardından ikamet konusu mecliste kısa süreli polemiğe dönüştü.

‎Yaşanan diyalogla birlikte Başkan Subaşı’nın ikamet ettiği yere ilişkin daha önce kamuoyunda gündeme gelen tartışmalar da yeniden meclis gündemine taşındı. Başkan Subaşı’nın daha önceki demeçlerinde ve kamuoyuna yansıyan açıklamalarında yaşamını ve ikametini Eskişehir’de sürdürdüğünü ifade etmiş olması, MHP grubunun bu eleştirisinin odağını oluştururken muhalefet kanadı, Bilecik’i yöneten bir belediye başkanının şehirde ikamet etmesi gerektiğini vurguladı.