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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın CHP’deki ‘Mutlak Butlan’ kararının ardından Özgür Özel tarafından kurulan Yeni Partiye geçiş ile ilgili kararını verdiği öğrenildi.

Alınan bilgilere göre Belediye Başkanı Subaşı yakın bir zamanda Özgür Özel liderliğindeki Yeni Partiye geçecek. Başkan Subaşı ile birlikte CHP’li Belediye Meclis Üyelerinin tamamının da Yeni Partiye katılacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.

Başkan Subaşı’nın CHP’den istifası ve Yeni Partiye geçişini kısa bir süre içinde duyurması bekleniyor.

Öte yandan Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz’in de Bilecik Belediye Başkanı Subaşı gibi Yeni Partiye geçeceği ve bu geçişinde yakın zamanda duyurulacağı öğrenildi.