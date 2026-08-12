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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 2026-2027 sezonunda amatör liglerde uygulanacağını açıkladığı yeni düzenlemelere tepki gösterdi. Tosun, özellikle lisans ücretlerindeki artışların ve yaş kriterlerine ilişkin uygulamaların amatör kulüpler üzerindeki yükü ağırlaştıracağını belirtti.

Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, yaptığı yazılı açıklamada TFF tarafından yeni sezon öncesinde açıklanan lisans ücretleri, yaş uygunlukları ve diğer düzenlemelerin amatör futbolun geleceği açısından ciddi endişelere yol açtığını ifade etti.

“LİSANS MALİYETİ 75 BİN TL’Yİ BULABİLİR”

Tosun, geçmiş sezonlarda filiz ve vize işlemlerinde ücret alınmadığını, 2023-2024 sezonunda ise 20 TL ücret uygulandığını hatırlattı. 2024-2025 sezonunda ücret alınmadığını belirten Tosun, 2025-2026 sezonunda 150 TL olan filiz ve vize ücretinin yeni sezonda 500 TL’ye yükseltildiğini kaydetti.

Bu artışın amatör kulüpler açısından önemli bir maliyet oluşturacağını vurgulayan Tosun, 3-4 kategoride mücadele eden ve yaklaşık 150 lisans işlemi gerçekleştiren bir kulübün yalnızca bu kalemde 75 bin TL ödeme yapmak durumunda kalabileceğini belirtti.

Tosun, filiz ve vize lisans işlemlerinden daha önce olduğu gibi ücret alınmaması gerektiğini ifade etti.

“AMATÖR FUTBOL BİR SOSYAL SORUMLULUK ALANIDIR”

Amatör futbolun yalnızca sportif bir faaliyet olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizen Tosun, mahalle, köy ve ilçe takımlarının çocuklar ve gençler açısından önemli bir sosyal işlev üstlendiğini kaydetti.

Amatör kulüplerin zayıflamasının mahalle ve semt kültürünü de olumsuz etkileyeceğini belirten Tosun, artan deplasman, ulaşım, tesis ve ekipman giderleri karşısında kulüplerin üzerindeki mali yükün dikkate alınmasını istedi.

KULÜP TESCİLLERİNİN YENİDEN AÇILMASINI İSTEDİ

Açıklamada yeni amatör spor kulüplerinin tesciline ilişkin uygulamalara da değinildi. Anadolu’da yeni kulüp kurmak isteyenlerin önünün açılması gerektiğini savunan Tosun, yaklaşık bir buçuk yıldır yapılmadığını belirttiği kulüp tescillerinin yeniden başlatılması ve kulüp sayısının düşük olduğu illerde yeni kulüplerin kurulmasının teşvik edilmesi çağrısında bulundu.

BAL ve alt yaş kategorilerindeki Türkiye Şampiyonalarında yarışma şartlarının eşit ve adil olması gerektiğini ifade eden Tosun, daha önce kulüplere verilen bazı maddi desteklerin kaldırıldığını, teminat ve katılım ücretlerinin ise arttığını belirterek desteklerin yeniden sağlanmasını istedi.

“KARARLAR YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ”

Tosun, TFF tarafından amatör kulüpler için belirlenen bazı kriterlerin mevcut şartlarda yerine getirilmesinin mümkün olmadığını savunarak, 28 Temmuz 2026 tarihinde TASKK yetkilileri ile TFF Amatör İşler Kurulu arasında gerçekleştirilen görüşmeler doğrultusunda bu kriterlerin yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti.

Müsabakalarda görev yapan tesis personeli, saha komiserleri ve sağlık personelinin ücretlerine de değinen Tosun, mevcut ücretlerin yetersiz kaldığını ve ekonomik koşullar doğrultusunda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

“BÜTÜN AMATÖR LİGLERİN BAŞLAMAMA RİSKİ BULUNUYOR”

Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, açıklamasının sonunda filiz ve vize lisans ücretlerinin kaldırılmaması, kulüp vize işlemleri başta olmak üzere diğer ücretlerin makul seviyelere çekilmemesi ve 1. ile 2. Amatör Küme’deki yaş uygulamalarının düzeltilmemesi halinde ciddi sorunlar yaşanabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu sezon bütün amatör liglerin başlamama riski bulunmaktadır. Bu da futbolun bitmesi anlamına gelir. Amatör futbol olmazsa ne profesyonel futbol olur ne de her kategoride milli takım olur.”

Tosun, TFF yetkililerini ASKF’lerin ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun (TASKK) görüş ve taleplerini dikkate almaya, alınan kararları ortak akıl çerçevesinde yeniden değerlendirmeye davet etti.