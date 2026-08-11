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Kaynak: İHA

Kaza, Beyşehir’in Mevlana Caddesi üzeri Karayolları 36. Şube Şefliği mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.G. yönetimindeki 42 GBF 03 plakalı ticari taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife A. ile 10 yaşındaki kızı A.A.’ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle anne ve kızı yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.