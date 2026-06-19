Beylikdüzü Belediyesi ile Beylikdüzü Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen sertifikalı kültür sanat kurslarında eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı eserler, Renklerin Yolculuğu adlı sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu’nda açıldı ve ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Kursiyerler mart ayından itibaren farklı tekniklerde ürettikleri çalışmaları bu sergide bir araya getirdi.

Sergide yer alan eserler, kursiyerlerin uzun soluklu çalışmaları sonucunda ortaya çıktı. Sergi açılışında eserleri inceleyen ziyaretçiler, özellikle renk kullanımı ve detay işçiliğine hayran kaldı. Birçok kursiyer ailesi ve sanatsever sergi alanını doldurarak eserleri yakından inceleme imkanı bulacak

Sergide akrilik boya çalışmaları, ahşap yakma teknikleriyle hazırlanan tablolar, dekoratif ahşap süsleme örnekleri, kağıt rölyef uygulamaları, basit nakış teknikleriyle işlenmiş kumaşlar ve alüminyum kabartma çalışmaları yer aldı. Bu çeşitlilik sayesinde sergi, hem geleneksel hem de modern sanat yaklaşımlarını bir araya getirdi. Kursiyerler kendi ilgi alanlarına göre seçtikleri branşlarda ürettikleri eserlerle kişisel tarzlarını ortaya koydu. Ziyaretçiler farklı tekniklerin bir arada sergilendiğini görünce sanatın ne kadar geniş bir yelpazeye sahip olduğunu bir kez daha fark etti.

Kursiyerlerin ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayan sertifikalı kültür sanat kursları, yeni eğitim döneminde de sürecek. Kursları başarıyla tamamlayan katılımcılar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanıyor. Bu sertifikalar, katılımcıların hem kişisel gelişimlerine hem de gelecekteki eğitim ve istihdam süreçlerine katkı sağlıyor. Beylikdüzü Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi, kursiyerlerin edindikleri bilgi ve becerileri sergiler ve etkinlikler aracılığıyla sanatseverlerle buluşturmayı sürdürecek.

Renklerin Yolculuğu sergisi, 21 Haziran tarihine kadar Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek. Sergi süresince sanatseverler kursiyerlerin ürettiği özgün eserleri inceleyebilecek ve yerel sanat ortamının zenginliğine tanıklık edebilecek. Belediye yetkilileri, bu tür etkinliklerin ilçedeki kültürel hayatı canlandırdığını ve özellikle kadınların ile gençlerin sanatla buluşmasını sağladığını vurguluyor. Kurslar sayesinde birçok katılımcı yeni bir hobi edinirken sosyal çevresini de genişletme imkanı buldu.