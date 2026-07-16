Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet ve irtikap" soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı bulunan 2 kişi ise aranıyor.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Alaattin Köseler dönemine ilişkin "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, aralarında iş insanları, Beykoz Belediyesi meclis üyesi ve Alaattin Köseler döneminin belediye çalışanlarının bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Daha sonra yapılan belediye başkanvekilliği seçimlerini CHP'li Özlem Vural Gürzel kazanmıştı. Gürzel daha sonra AK Parti'ye geçmişti. Bugün başlatılan soruşturmanın da Alaattin Köseler dönemine ilişkin olduğu kaydedildi.