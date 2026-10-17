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ABD basınında yer alan haberlere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Sözcülüğü görevine getirdiği Katie Zacharia, göreve geldikten 5 gün sonra istifa etti.

Baro sınavını geçip geçmediğine ilişkin iddialarla gündeme gelen Zacharia, son günlerde eleştirilerin hedefi olmuştu.

Karoline Leavitt’in yerine pazartesi günü göreve getirilen Zacharia, salı günü ilk basın toplantısını düzenledi. Ancak hakkındaki tartışmaların ardından 5 gün içinde görevinden ayrılma kararı aldı.

Görevden ayrılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Katie Zacharia, şu ifadelere yer verdi:

"Başkan Trump nazik, harika, kibar, düşünceli, coşkulu ve çalışkan bir adam. Keşke daha fazla Amerikalı onu takdir etse. Hiç kimse Amerika'yı onun yaptığı ve yapmaya devam ettiği gibi yeniden büyük yapamayacak. Onun için çalışmak bir onurdu."

ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Zacharia'ya görevi yeniden değerlendirmesi yönünde tavsiyede bulunduğunu belirterek, “Ona 'Dürüst olmak gerekirse senin yerinde olsaydım bunu yeniden değerlendirirdim' dedim. Belki de bu görev ona göre değildir” diye konuşmuştu.