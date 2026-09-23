Sermaye piyasalarını sarsan fon krizi, 16 Eylül'de Tera Portföy ve Pusula Portföy gibi kurumlara ait bazı yatırım fonlarının temerrüde düşmesiyle patlak verdi.

Yaşanan bu büyük dalgalanmanın ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) hızla devreye girerek 7 farklı portföy yönetim şirketine ait toplam 131 fonu işleme kapattı ve söz konusu fonların tasfiye sürecini 3 aydan 6 aya uzattı.

Yürütülen geniş çaplı manipülasyon soruşturması kapsamında Hedef Holding, Destek Holding ve Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV) hisselerinde piyasa dolandırıcılığı yapıldığına dair önemli bulgulara ulaşıldı. Bu tespitlerin ardından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda üst düzey yönetici gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği süreçte Borsa İstanbul'da meydana gelen sert düşüşler yatırımcıları ağır kayıplara uğrattı.

BEŞTEPE'DEN FON SKANDALINA İLK YORUM

Yaşanan bu büyük skandala Beştepe cephesinden de ilk değerlendirme geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağı mesajını verdi. Saral'ın paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde:

"Son günlerde yaşadığımız fon krizi, yaklaşık 1 milyon yatırımcıyı ilgilendiren; Borsa İstanbul’dan sermaye piyasalarına kadar uzanan ciddi bir meseledir. Burada mesele yalnızca birkaç fonun ya da yatırımcının uğradığı zarar değildir. Asıl mesele, milletimizin alın teriyle biriktirdiği parasına ve finansal sisteme duyduğu güvendir.

Bu süreci görmezden gelen, ihmali veya sorumluluğu bulunan kim varsa hukuk önünde hesabını vermelidir. Ucu nereye giderse gitsin, kime dokunursa dokunsun, gerçekler bütün açıklığıyla ortaya çıkarılmalıdır. Adalet Bakanımızın ve ilgili kurumlarımızın bu soruşturmayı en kılcal damarlarına kadar takip edeceğine, milletimizin mağduriyetinin giderilmesi için gereken adımların kararlılıkla atılacağına inanıyorum.

Biz milletimizin yanında, hakkın ve adaletin yanındayız. Bu mesele üzerinden Cumhurbaşkanımızı yıpratmaya yönelik hiçbir siyasi hesabın da milletimizin mağduriyetinin önüne geçirilmesine izin verilmemelidir. Adalet Bakanlığımızın gayretli çalışmalarını destekliyoruz. Devletimizin adaleti tecelli edecek, sorumlular kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecek, milletimizin hakkı korunacaktır."