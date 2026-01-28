Süper Lig devi Beşiktaş’ta ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandırıldı. Özellikle stoper bölgesine ek takviyede bulunmak isteyen Kara Kartal’dan sürpriz bir hamle geldi. Siyah-beyazlı yönetim İtalya ekibi Roma’da forma giyen 25 yaşındaki Kumbulla için kolları sıvadı.

STOPERE 2000’Lİ ARNAVUT YILDIZ

Stoper bölgesine ek takviyede bulunmak isteyen Beşiktaş’ta gözler İtalya’ya çevrildi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın talimatları doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı yönetim, 25 yaşındaki Kumbulla için kolları sıvadı. Şu anda Mallorca'da kiralık olan Arnavut stoper için girişimlerin başlayacağı ifade edildi.

ROMA İLE GÖRÜŞMELER HIZLANDIRILACAK

Beşiktaş’ın Roma ile görüşmelere başlayacağı ve 25 yaşındaki genç ismi kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Görüşmelerin kısa sürede belli bir aşamaya gelmesi bekleniyor. Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gözüken Arnavut stoperin Roma ile sözleşmesi de Haziran 2027'de sona erecek. Arnavutluk Milli Takımı'nda da forma giyen Marash Kumbulla, 1.91'lik boyuyla hava toplarında etkili oluyor.

Roma ile görüşmelerin hızlandırılması bekleniyor...

Roma'nın 2021-2022 sezonunda şampiyonluğa ulaştığı UEFA Konferans Ligi'nde Marash Kumbulla, başarılı performansıyla dikkat çekmişti. Kariyerinin en iyi dönemini o sezon yaşayan Kumbulla, UEFA Konferans Ligi'nde 8 maça çıkmıştı.