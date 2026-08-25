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Transfer çalışmalarını oldukça yoğun şekilde sürdüren Kara Kartal, savunma hattına genç ve potansiyelli bir takviye yapmak için Italiano'nun raporu sonrası harekete geçti.

ROTA İSVEÇ

Kadro derinliğini artırmak ve geleceğe yatırım yapmak isteyen Beşiktaş, savunma hattı için rotasını İsveç'e çevirdi. Siyah-Beyazlı kurmaylar, scout ekibinin olumlu rapor sunduğu Michael Parker için resmi girişimlere başladı.

SAVUNMAYA GENÇ KULE EKLEMESİ

İtalyan gazeteci Rudy Galetti’nin aktardığı bilgilere göre; Beşiktaş, İsveç temsilcisi Örgryte IS'te forma giyen 21 yaşındaki İngiliz stoper Michael Parker’ı kadrosuna katmak adına kulübüyle temaslarını yürütüyor. Genç oyuncunun bu transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı da aktarıldı. 1.93 boyundaki İngiliz futbolcu, güçlü fiziği ve sol ayağını etkili kullanmasıyla dikkat çekiyor. Asıl mevkisi stoper olan futbolcu, ihtiyaç halinde sol bek pozisyonunda da görev yapabiliyor. Joker özellikleriyle teknik heyetin dikkatini çeken Parker, savunma rotasyonunda önemli bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

SÜPER LİG’DEN BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Genç futbolcuyu transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın yanı sıra, Avusturya ekibi Sturm Graz ile Trendyol Süper Lig temsilcileri Konyaspor ve Kocaelispor'un da 21 yaşındaki İngiliz’i yakından takip ettiği kaydedildi. Siyah-Beyazlı yönetimin, transferi rakiplerine kaptırmadan kısa süre içinde noktalamayı hedeflediği ifade ediliyor.