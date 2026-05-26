Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Siyah beyazlı kulübün sportif direktörlük görevine getirdiği Önder Özen ile Murat Kılıç’ın Portekiz’e giderek teknik direktör görüşmeleri yaptığı belirtildi.

FILIPE LUIS İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İddialara göre Beşiktaş, listedeki adaylardan Brezilyalı teknik adam Filipe Luis ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Daha önce Türkiye’de çalışmaya sıcak bakmadığı öne sürülen genç teknik adamın fikrini değiştirdiği ifade edildi.

JORGE MENDES ARACILIK ETTİ

RTI Esporte’nin haberine göre; görüşmeler Filipe Luis'in temsilciliğini üstlenen ünlü menajer Jorge Mendes aracılığıyla yapıldı.

Filipe Luis’in görüşmeden sonra Beşiktaş ihtimaline olumlu yaklaşmaya başladığı ve teklifi değerlendirme kararı aldığı aktarıldı.

BENFICA DA TAKİP EDİYOR

Portekiz devi Benfica’nın da Brezilyalı teknik adamı yakından takip ettiği belirtilse de Jose Mourinho’nun geleceğinin netleşmemesi nedeniyle henüz resmi adım atmadığı kaydedildi.