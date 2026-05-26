Türkiye genelinde kiralık ev fiyatlarındaki artış ve bir evin ilk taşınma aşamasındaki maliyetlerin katlanması, barınma krizine karşı yeni bir yaşam modelini doğurdu. Ev tutarken karşılaşılan peşinat, iki-üç aylık depozito, emlakçı komisyonu, fatura abonelikleri ve eşya masraflarıyla uğraşmak istemeyen vatandaşlar, artık uzun süreli otel konaklamasını tercih ediyor.
Kiralık ev fiyatlarına inat aylık faturayı sıfırlayan yeni trend: Günlüğü 1750 TL’ye indi
Derleyen: Dilek Taşdemir
Eskiden yalnızca tatil veya iş seyahatleri için birkaç geceliğine kullanılan oteller, şimdilerde aylarca hatta yıllarca süren kalıcı yaşam alanlarına dönüşmüş durumda.
GÜNLÜK MALİYET 1750 TL'YE KADAR DÜŞÜYOR
Show Haber’e konuşan otel müdürü Volkan Piri, uzun süreli konaklamalarda fiyat politikasının tamamen değiştiğini belirterek şu bilgileri verdi:
"Normalde oda fiyatımız tek kişi için oda-kahvaltı dahil günlük 4.000 TL. Ancak uzun süreli konaklamalarda bu fiyatı günlük 1750 TL’ye kadar indiriyoruz. Bugün 1+1 evlerin kiraları bile 50-60 bin TL civarında seyrettiği için otelde kalmak insanlara çok daha cazip geliyor. Şu an otelimizde bu şekilde sabit kalan ve bir yıl boyunca konaklayan 3-4 odamız mevcut."
"FATURA YOK, TEMİZLİK YOK, KAHVALTI DERDİ YOK"
Otelde yaşam modelini seçen vatandaşlar, sadece yüksek kiralardan kaçmakla kalmıyor; aynı zamanda bir evin getirdiği ek yüklerden de muaf oluyor. Otel konseptinin sunduğu avantajları sıralayan Piri, "Elektrik, su, doğal gaz faturası yok. Kahvaltı derdi, temizlik derdi yok. Üstelik gün içindeki çay ve kahveler de otelimizin ikramı oluyor" ifadelerini kullandı.
Vatandaş İkiye Bölündü "Konforlu" diyen de var "Ev Gibi Olmaz" diyen de...
Yeni trend sosyal medyada ve sokakta da tartışma konusu oldu. Mikrofon uzatılan vatandaşların bir kısmı bu yöntemi özellikle yalnız yaşayanlar için çok daha güvenli ve ekonomik bulduğunu belirtti.
Otelde yaşamayı mantıklı bulan tek yaşayan bir kadın vatandaş, konuya ilişkin şunları söyledi:
"Otel çok daha konforlu. Tek yaşayan bir kadın için de çok daha güvenli geliyor bana. Ev tutmaya kalksanız iki ya da üç kira depozito istiyorlar. Artı emlakçılar... Maalesef bu konularda çok sıkıntılıyız. Bu maliyetlerin yanında otel çok daha mantıklı."
Buna karşın bazı vatandaşlar ise ne kadar ekonomik olursa olsun bir otel odasının hiçbir zaman bir evin sıcaklığını ve konforunu sunamayacağını savunarak bu modele mesafeli yaklaştıklarını belirtti.
Uzmanlar ise kiralık konut piyasasındaki hareketlilik ve maliyetler bu seviyede kaldığı sürece, "otel hayatı" tercih eden bekar ve beyaz yakalı çalışan sayısının artmaya devam edeceğini öngörüyor.