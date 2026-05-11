Yaz transfer dönemi için çalışmalarına hızlandıran Beşiktaş'ın Lille’in deneyimli orta saha oyuncusu Nabil Bentaleb'i gündemine aldığı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ’TAN BENTALEB HAMLESİ

Fransız basınından Foot Mercato’nun haberine göre; Beşiktaş, sezon sonunda Lille ile sözleşmesi bitecek olan Nabil Bentaleb için harekete geçti.

Siyah-beyazlıların kulübe yakın kaynaklar aracılığıyla oyuncunun temsilcileriyle iletişime geçtiği belirtildi.

TÜRKİYE VE KÖRFEZ’DEN YOĞUN İLGİ

Haberde Beşiktaş dışında Türkiye’den bir kulübün daha tecrübeli orta sahayla ilgilendiği aktarıldı.

Ayrıca Suudi Arabistan’dan iki kulüp ile Katar’dan bir takımın da Bentaleb’i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Geride kalan sezonda Lille formasıyla 36 resmi karşılaşmada görev yapan ve 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki Bentaleb'in sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.