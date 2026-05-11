Beşiktaş'ta son alınan mağlubiyetlerin ardından taraftarların istifa tepkisine maruz kalan teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği masaya yatırıldı.

Siyah beyazlı kulüpte bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Sergen Yalçın'ın durumu görüşüldü.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ 'SERGEN YALÇIN İLE YOLA DEVAM' DEDİ

A Spor'un haberine göre; Başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyelerinden Sergen Yalçın'ın akıbeti konusunda görüş aldı. Yapılan toplantıda yönetim kurulunun istikrardan yana tavır sergilediği ve deneyimli teknik adamla yola devam edilmesi gerektiği şeklinde görüş bildirdiği belirtildi.

RİZESPOR MAÇI SONRASI KRİTİK TOPLANTI

Beşiktaş'ın son hafta Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç sonrası Serdal Adalı ile Sergen Yalçın'ın toplantı yapması ve kulübün gelecek sezon planlamasına ilişkin kararlar alınması bekleniyor.