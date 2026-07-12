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Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş, basketbolda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, NBA tecrübesiyle dikkat çeken Jaylen Nowell’ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

1 YILLIK İMZA

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki ABD’li guard ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Beşiktaş, EuroLeague hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

NBA TECRÜBESİ DİKKAT ÇEKİYOR

2019 NBA Draftı’nda 43. sıradan seçilen Nowell, kariyeri boyunca Minnesota Timberwolves başta olmak üzere Memphis Grizzlies, Detroit Pistons ve New Orleans Pelicans gibi takımlarda forma giydi. Toplamda 200’ün üzerinde NBA maçına çıktı.

G-LEAGUE BAŞARISI

2025 yılında G-League’de Yılın Karması’na seçilen Nowell, son olarak Gigantes de Carolina forması giydi.

BEŞİKTAŞ’TAN MESAJ

Siyah-beyazlı kulüp, transfer açıklamasında Nowell’a “hoş geldin” diyerek yeni sezonda başarılar diledi.