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Beşiktaş, spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun Orkun Kökçü hakkında kullandığı ifadelerin ardından resmi açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Çilingiroğlu'nun 13 Eylül'de TRT Spor'da yayınlanan Yüz Yüze Futbol programındaki sözlerinin eleştiri sınırlarını aştığını belirterek yorumcuyu kınadı.

'KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NU ŞİDDETLE KINIYORUZ'

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"13 Eylül 2026 tarihinde ülkemizin güzide yayın kuruluşu TRT Spor’da yayınlanan Yüz Yüze Futbol programında futbolcumuz Orkun Kökçü hakkında eleştiri sınırlarını fersah fersah aşarak haksız ithamlarda bulunan Beşiktaşlı yorumcu Kaya Çilingiroğlu’nu şiddetle kınıyoruz.

Geçmişten bu yana olduğu gibi ne zaman Beşiktaşımızda işler yolunda gitse rakiplerimizden önce ne yazık ki Çilingiroğlu gibiler surda delik açmak ve camiamızın huzurunu bozmak için beyhude bir çaba sergilemektedir.

Hakemlerin sezon başından bugüne kadar aleyhimize yapmış olduğu bariz hatalar tüm Türkiye’nin malumuyken basit bir baraj bile kuramayan hakemi eleştirmek yerine takımımızın hakkını savunan Kaptanımız Orkun Kökçü’yü eleştiren Çilingiroğlu’nun niyetinin ne olduğununun takdirini kamuoyuna bırakıyoruz.

'HEZEYANLARI TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNDEKİ YERİNİ ALACAKTIR'

Camiamız birlik beraberlik içinde olduğu sürece Çilingiroğlu ve türevlerinin hezeyanları tarihin çöplüğündeki yerini alacaktır.

TRT’de görev yapan yorumculardan; objektiflik, eşitlik ve basın meslek etik ilkeleri kapsamında davranmalarını beklemek en doğal hakkımızdır.

Futbolcumuz Orkun Kökçü, çocukluk aşkı Beşiktaşımızın formasını giydiği ilk günden beri terinin son damlasına kadar layıkıyla mücadele etmiş, bundan sonra da etmeye devam edecektir.

Kaptanımız Orkun Kökçü başta olmak üzere futbolcularımızı haksız ithamlarla hedef göstermeye çalışanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz."

KAYA ÇİLİNGİROĞLU NE DEMİŞTİ?

Çilingiroğlu, söz konusu programda Orkun Kökçü'nün saha içerisinde hakemlerle fazla tartıştığını savunmuş ve Beşiktaş kaptanlığının sorumluluğuna uygun hareket etmesi gerektiğini söylemişti.

Kaya Çilingiroğlu'nun Orkun Kökçü hakkındaki açıklaması şu şekilde:

"Önüne gelen hakemle kavga eder gibi, ağzından salyalar akarak, küfürler... Bunlar ağır olacak ama kusura bakma. Beşiktaş’a yakışır kaptan ol. Türkçe’yi düzgün konuşacaksın, İstiklal Marşı’nı düzgün öğreneceksin. Beşiktaş kaptanlığı kolay değil"