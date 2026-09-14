Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında 17 Eylül Perşembe günü Marsilya’yı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına, iki günlük aranın ardından sabah gerçekleştirdiği çalışmayla yeniden başladı.

Beşiktaş’ın Avrupa mesaisi başladı - Resim : 1

Vincenzo Italiano idaresinde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı program uygulandı. Oyuncular, ısınmanın ardından 5’e 2 top çalışması yaparken, dar alandaki çift kale maçın sonrasında duran toplar üzerine çalıştı.

Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş maçının çalışmalarına başladıAmed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş maçının çalışmalarına başladıSpor

Siyah-beyazlı ekip, Marsilya karşılaşmasına yönelik hazırlıklarını yarın 11.30’da gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.