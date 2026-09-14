Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında 17 Eylül Perşembe günü Marsilya’yı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına, iki günlük aranın ardından sabah gerçekleştirdiği çalışmayla yeniden başladı.
Vincenzo Italiano idaresinde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı program uygulandı. Oyuncular, ısınmanın ardından 5’e 2 top çalışması yaparken, dar alandaki çift kale maçın sonrasında duran toplar üzerine çalıştı.
Siyah-beyazlı ekip, Marsilya karşılaşmasına yönelik hazırlıklarını yarın 11.30’da gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.