Trendyol Süper Lig'de oynanan derbi maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 1-0 yenmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip, 90+7'de gösterilen penaltı kararına tepki gösterdi.

Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Skandal bir penaltı" ifadesini kullandı.

Ayrıca siyah-beyazlı ekip, maç bitiminin ardından siyah ekranlı paylaşımda bulundu.

