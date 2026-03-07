Süper Lig’de dev derbide Beşiktaş, evinde Galatasaray’ı ağırlıyor. Siyah-beyazlı ekip, hakeme sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Galatasaray’da Leroy Sane, maçın 28. dakikasında Asslani’ye yaptığı müdahale sonrası hakem Ozan Ergün tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Daha ne olması gerekiyor???#BJKvGS pic.twitter.com/YfvXayFrxg— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 7, 2026
Beşiktaş cephesi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Daha ne olması gerekiyor???” ifadeleriyle hakemin kararına kırmızı kart tepkisi gösterdi.