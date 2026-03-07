Süper Lig’de dev derbide Beşiktaş, evinde Galatasaray’ı ağırlıyor. Siyah-beyazlı ekip, hakeme sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Galatasaray’da Leroy Sane, maçın 28. dakikasında Asslani’ye yaptığı müdahale sonrası hakem Ozan Ergün tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Beşiktaş cephesi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Daha ne olması gerekiyor???” ifadeleriyle hakemin kararına kırmızı kart tepkisi gösterdi.