Beşiktaş, son yıllarda hem ligde hem de kupada yaşadığı istikrarsız sonuçlarla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Sezonun bitimine iki hafta kala ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası’na da yarı finalde veda ederek sezonu beklentilerin altında geçirdi.

Süper Lig’de son şampiyonluğunu 2020-21 sezonunda yaşayan Beşiktaş, o günden bu yana inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Yönetim ve teknik direktör değişiklikleri ile kadro istikrarsızlığı, takımın eski başarılı günlerinden uzaklaşmasına neden oldu.

2021-22 SEZONUNDA 6. SIRA

Sergen Yalçın ile başlayan sezonda daha sonra Önder Karaveli ve Valerien Ismael ile yola devam eden Beşiktaş, ligi 6. sırada tamamladı ve Türkiye Kupası’na çeyrek finalde veda etti.

2022-23 SEZONUNDA 3.’LÜK

Şenol Güneş yönetiminde sezonu tamamlayan siyah-beyazlılar, ligi 3. sırada bitirirken kupada son 16 turunda elendi ve sezonu kupasız geçti.

2023-24 SEZONU İSTİKRARSIZ GEÇTİ

Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Serdar Topraktepe gibi birçok teknik adamın görev aldığı sezonda Beşiktaş, şampiyonun 46 puan gerisinde 6. sırada yer aldı. Ancak Türkiye Kupası’nı kazanarak sezonu kısmen teselliyle kapattı.

2024-25 SEZONU: 4. SIRA VE DEĞİŞİM SÜRECİ

Giovanni van Bronckhorst ile başlayan sezon kötü sonuçların ardından değişikliklere sahne oldu. Sezonu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, Türkiye Kupası’na çeyrek finalde veda etti.

2025-26 SEZONU DA KUPASIZ

Ole Gunnar Solskjaer ile başlayan sezon Avrupa’da erken elenmeyle sonuçlanırken, daha sonra göreve gelen Sergen Yalçın da beklenen çıkışı sağlayamadı. Siyah-beyazlılar ligi 4. sırada bitirmesi kesinleşirken kupaya yarı finalde veda etti.

AVRUPA’DA DA DÜŞÜŞ

Beşiktaş, 2021’den bu yana Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupalarında da grup ve eleme aşamalarını geçemedi.

Son yıllarda yönetim değişiklikleri, teknik direktör rotasyonları ve kadro istikrarsızlığı, Beşiktaş’ın hem Türkiye’de hem Avrupa’da eski güçlü kimliğinden uzak kalmasına neden oldu.