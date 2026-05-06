Beşiktaş’ın Konyaspor’a son dakikada kaybettiği yarı final sonrası tribünler karıştı. Sergen Yalçın’a yönelik tepkiler artarken, soyunma odasında alınan karar ve sonrasında yaşananlar gündeme damga vurdu.

Beşiktaş, kupaya yarı final aşamasında veda etti. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, 90+8. dakikada Enis Bardhi’nin penaltı golüyle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşma bitiminde tribünlerdeki taraftarlar tepkilerini Sergen Yalçın’a yöneltti.

Sercan Dikme’nin aktardığı bilgilere göre yoğun protestoların ardından soyunma odasına geçen Sergen Yalçın’ın görevinden ayrılma kararı aldığı öne sürüldü. Daha sonra kulüp başkanı Serdal Adalı ve yöneticilerin devreye girerek bu karardan vazgeçilmesini sağladığı iddia edildi.

Sergen Yalçın’ın Trabzonspor karşılaşmasında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor. Beşiktaş, Trabzonspor ile 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.