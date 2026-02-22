Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü son haftalardaki yükselen formunu yaptığı asistle sürdürdü.

ORKUN KÖKÇÜ GHEZZAL'DAN SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Beşiktaş formasıyla son 6 maçta gol katkısı veren Orkun Kökçü Rachid Ghezzal'ın serisini yakaladı.

Opta'nın verilerine göre; Orkun Kökçü, Süper Lig'de Rachid Ghezzal'dan (Nisan-Mayıs 2021) bu yana üst üste altı maçta gol katkısı sağlayan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

11 GOL KATKISININ 7'Sİ SON 6 MAÇTA GELDİ

Son 6 maçta 4 gol, 3 asistle oynayan Orkun Kökçü Beşiktaş formasıyla bu sezon toplamda çıktığı 27 maçta 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.