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Kaynak: İHA

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Marsilya'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada Amir Murillo, eski takımına karşı fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlıların 15. dakikada İlhan Fakılı'nın golüyle öne geçtiği mücadelede Marsilya eşitliği yakalarken ikinci yarıda Beşiktaş fırtınası esti. Vaclav Cerny'nin 56. dakikadaki golünün ardından sahneye bu kez Murillo çıktı.

ESKİ TAKIMINA KARŞI GOL SEVİNCİ YAŞADI

59. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Panamalı futbolcu, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek Beşiktaş'ı 3-1 öne geçirdi.

Geçtiğimiz ocak ayında Marsilya'dan Beşiktaş'a transfer olan Murillo, böylece eski takımına karşı çıktığı mücadelede gol sevinci yaşadı.

BU SEZON 3. GOLÜ

Karşılaşmada skoru 3-1'e getiren Murillo,aynı zamanda bu sezon Beşiktaş forması altında 3. kez fileleri havalandırmış oldu.

Panamalı savunmacı daha önce UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Kauno Zalgiris, Süper Lig'de ise Çorum FK karşısında gol kaydetmişti.