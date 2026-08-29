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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Kristjan Asllani'nin yeni takımı belli oldu. Inter ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Arnavut futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Jazira'ya bir sezonluğuna kiralandı.

BEŞİKTAŞ'TA 17 MAÇA ÇIKTI

Asllani, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giymişti.

Siyah-beyazlı formayla 17 karşılaşmada görev alan orta saha oyuncusu, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Sezonun tamamlanmasının ardından Inter'e geri dönen Asllani BAE ekibine katıldı.

AL-JAZIRA'DA ERSİN DESTANOĞLU İLE BULUŞACAK

Asllani'nin transfer olduğu Al-Jazira'nın kadrosunda Türkiye'den tanıdık isimler de bulunuyor.

BAE temsilcisinde Ersin Destanoğlu, Ravil Tagir ve Salih Malkoçoğlu da forma giyiyor.

Böylece Asllani, Beşiktaş'taki döneminin ardından yeni takımında Ersin Destanoğlu ile buluşacak.