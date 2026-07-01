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Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarında rotasını Fransa'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların, Monaco'nun genç sol beki Kassoum Ouattara'yı kadrosuna katmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

OYUNCUYLA ANLAŞMA SAĞLANDI

İddiaya göre Beşiktaş, 21 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşmaya vardı. Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City'nin de istediği Ouattara'nın, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olması ve Beşiktaş'ın sunduğu proje nedeniyle tercihini siyah-beyazlılardan yana kullandığı belirtildi.

BONSERVİS DETAYLARI

Transferin maliyetinin ise 8 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro bonus olacağı öne sürüldü. Anlaşmada ayrıca Monaco'nun sonraki satıştan yüzde 10 pay almasını sağlayacak bir maddenin de yer alacağı ifade edildi.

MONACO YERİNİ DOLDURDU

Fransız ekibinin, Caio Henrique'nin ayrılığı sonrası kadro planlamasını sürdürdüğü ve Ouattara'nın yerine Cercle Brugge forması giyen Nazinho'yu kadrosuna kattığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından Monaco'nun genç oyuncunun ayrılığına onay verdiği aktarıldı.

TEK SORU İŞARETİ SAĞLIK DURUMU

Kariyerinde Amiens ve Monaco formalarını giyen, Fransız ekibiyle 57 resmi maça çıkan Ouattara'nın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Ancak transfer öncesinde oyuncunun taşıdığı sakatlık riskinin, sürecin en önemli soru işareti olduğu ifade edildi.