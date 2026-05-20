UEFA'da maç analisti olarak görev yapan Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Aston Villa ile Freiburg arasında oynanacak Avrupa Ligi Finali için İstanbul'a geldi.

SERGEN YALÇIN'IN AYRILIĞI SONRASI İLGİNÇ TESADÜF

Norveçli teknik adamın siyah beyazlı kulüpten ayrıldıktan aylar sonra tam da Beşiktaş'ta yerine atanan teknik direktör Sergen Yalçın'ın görevine son verilmesiyle birlikte Türkiye'ye dönmesi tarihi bir tesadüf olarak yorumlandı.

SOLSKJAER AYRILIĞI SONRASI İLK KEZ TÜPRAŞ STADYUMU'NA GELECEK

Solskjaer final maçında Beşiktaş'tan ayrılığı sonrası ilk kez Tüpraş Stadyumu'na gelecek ve tribünde yerini alarak dev mücadeleyi takip edecek.