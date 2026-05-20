Premier Lig'de Manchester City'nin Bournemouth ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasının ardından Arsenal bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 22 yıllık hasrete son verdi.

TARAFTARLARDAN '1 YIL DAHA' TEZAHÜRATI

Manchester City'de tüm gözler Pep Guardiola'nın üzerindeydi. Maç sonu Manchester City taraftarları hakkında sezon sonu ayrılacağına ilişkin çıkan iddialar nedeniyle Guardiola'ya yönelik '1 yıl daha' tezahüratları yaptı.

GUARDIOLA: 'BAŞKANLA KONUŞMAM GEREKİYOR'

Guardiola maç sonu Sky Sports'a verdiği demeçte ayrılık iddialarına yanıt verdi.

İspanyol teknik adam, "Bir yıl daha kontratım var. Ama yıllardır süren bir anlayışımız var; sezon devam ederken bu tür konuları konuşmak doğru olmaz. Öncelikle başkanımla konuşmam gerekiyor. Sezon bittikten sonra oturup değerlendirme yapacağız." dedi.

'KONUŞMADAN BİR ŞEY SÖYLEYEMEM'

Muhabirin 'Yani bir karar verilmesi gerekiyor diyebilir miyiz?' diye yönelttiği soru üzerine tecrübeli teknik adam, "Bakın, bir yıl daha kontratım var. Ama burada size bir şey söyleyemem çünkü önce başkanımla, oyuncularımla ve teknik ekibimle konuşmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ARSENAL VE ARTETA'YA TEBRİK: 'PREMIER LİG ŞAMPİYONLUĞUNU HAK ETTİLER'

Arteta'yı ve ekibini tebrik eden Guardiola, "Manchester City adına Arsenal’i, Mikel Arteta’yı, oyuncularını ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Bu Premier Lig şampiyonluğunu hak ettiler." diye konuştu.

MANCHESTER CITY KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Guardiola, Manchester City kariyerinde ilk kez üst üste iki sezonu Premier Lig'de şampiyon olamadan tamamladı.