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Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş, genç futbolcusu Devrim Şahin'i 2026-27 sezonunun sonuna kadar Bodrum FK'ya kiraladığını resmen açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki sol kanat oyuncusunun geçici transferi konusunda Bodrum FK ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Devrim Şahin, 2026-27 sezonu sonuna kadar Bodrum FK'ya geçici transfer olmuştur. Devrim Şahin'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

Yeni sezonda Bodrum FK forması giyecek olan genç futbolcunun, düzenli forma şansı bularak gelişimini sürdürmesi hedefleniyor. Beşiktaş yönetimi de kiralama kararıyla Devrim Şahin'in daha fazla süre alarak tecrübe kazanmasını amaçlıyor.