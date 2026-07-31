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Kaynak: Haber Merkezi

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon öncesindeki transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İstanbul temsilcisi, İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile yollarını ayıran Abdelhamid Sabiri'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Geçtiğimiz sezonu Suudi Arabistan ekibi Al-Taawoun'da kiralık olarak geçiren tecrübeli futbolcu, bugüne kadar Fas Milli Takımı formasını 11 kez giydi.

Sabiri transferiyle orta sahasını güçlendiren Eyüpspor, yaz transfer dönemindeki 9. takviyesini gerçekleştirmiş oldu.

Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren eflatun-sarılı ekip, yeni transferiyle Süper Lig'de iddialı bir kadro oluşturmayı hedefliyor.