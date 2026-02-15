Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri kaydeden Hyeon-Gyu Oh, Orkun Kökçü ve Mustafa Hekimoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

HYEON-GYU OH: 'BEŞİKTAŞ BENİM KADERİM'

Beşiktaş formasıyla çıktığı üst üste ikinci maçında da ağları havalandıran yeni transfer Hyeon-Gyu Oh, "Beşiktaş'taki ilk galibiyetim, çok ayrı bir mutluluk. Zor maç oldu ama kazanmak mutlu etti. Kazanmanın önemini biliyorduk. Bu nedenle çok mutluyum." dedi.

Orkun'un golünde topa dokunup dokunmadığıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Güney Koreli forvet, "Orkun'un golünde topa dokundum. Bazen konuşmak gerekmiyor, gözlerle anlaşıyorsunuz. Birbirimizi çok iyi anladık. Bunu saha içinde gösterdik. Orkun, fantastik bir oyuncu. Onunla oynamak çok güzel." ifadelerini kullandı.

Oh ayrıca Dünya Kupası hedefine de dikkat çekerek, "Dünya Kupası yaklaşıyor. O zamana kadar çok gol atmak ve başarılı olmak istiyorum. Beşiktaş benim kaderim. Buraya gelmeyi çok istemiştim. Bu gerçekleşti. Burada geçirdiğim her günden çok keyifliyim." diye konuştu.

MUSTAFA HEKİMOĞLU: 'BU GOL BENİM İÇİN GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ OLDU'

Maçın 90+7'inci dakikasında galibiyeti getiren golü atan genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu ise "Maçı çok iyi oynadık. Ben de galibiyeti getirdiğim için çok mutluyum. Orkun Ağabeyime ve tüm ağabeylerime çok teşekkürler. Bir sürü isim var, hepsi benle ilgileniyor. Sergen Hoca ile iyi bir ivme yakaladık. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Bu yıl biraz sakatlık yönünden bol bir sezon geçti benim için. Bu gol çok güzel oldu ve geri dönüşün sinyalleri oldu benim için." dedi.

ORKUN KÖKÇÜ: 'KAFAM DAHA RAHAT'

Öte yandan dört maç üst üste ağları havalandıran Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü Mustafa ile ilgili düşüncelerini paylaştı:

"Mustafa genç ve yetenekli bir oyuncu. Onunla ilgilenmeye çalışıyoruz elimden geldiğince. Biz de o yollardan geçtik. Ben genç oyuncuları seviyorum. Bana Feyenoord'da Robin van Persie ve Dirk Kuyt çok yardımcı oldu. Ben de ilgilenebileceğim kadar yapıyorum. Tek ben değil, tüm arkadaşlarım öyle. İyi bir grup olduk. Hava iyi. Herkes herkesle çok iyi anlaşıyor. Mustafa için ayrı mutluyum. Önemli bir golle 3 puanı getirdi. İnşallah devamı gelir."

Zaman zaman zemindeki bozukluklar nedeniyle zorlandıklarını ifade eden Orkun Kökçü, "Buraya milli takımla geliyordum ve zemin çok iyiydi. Bugün zemin ağır ve kaygandı. İstediğimiz oyunu gösteremedik. İlk yarıda zorlandım. Kolay atacağım topları atamadım, top kayıpları oldu.İlk golden sonra insan daha da rahat oluyor. İllaki bir pozisyon yakalarım diye maça devam ettim. Kafam daha rahat. Onun sonunda da pozisyona girip golümü attım. En önemli şimdi 3 puan. Zor bir maçtı. Başakşehir de iyi bir takım. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Önümüze bakacağız. Hava iyi, hava güzel." dedi