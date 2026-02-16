İstanbul Sarıyer açıklarında daha önce karaya oturmasıyla gündeme gelen Razouk isimli kargo gemisi, bu kez fırtına nedeniyle yeniden tehlike yaşadı.

22 Ocak’ta Kastamonu Cide açıklarında sorun yaşayan ve Şubat ayında Sarıyer Kısırkaya açıklarında karaya oturan 100 metre uzunluğundaki Komor Adaları bayraklı gemi, kurtarma çalışmalarının ardından Sarıyer Büyükdere açıklarına demirlemişti.

Ancak bölgede etkili olan fırtına nedeniyle geminin demiri tutmadı ve Razouk sürüklenmeye başladı. Durum üzerine gemiden yardım çağrısı yapıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı “Kurtarma 6”, “Nazım” ve “Kıyı Emniyeti 9” gemileri bölgeye sevk edilerek kargo gemisinin kontrol altında tutulması ve yeniden güvenli şekilde demirlemesi için çalışma başlatıldı.

Geminin bulunduğu noktada sabitlenememesi halinde ekiplerin gemiyi daha güvenli bir bölgeye çekebileceği öğrenildi.