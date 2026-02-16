Trendyol 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor evinde Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalarak 25’inci hafta sonunda liderliği Erzurumspor’a kaptırdı.

AMEDSPOR SİNAN KALOĞLU İLE AYRILIK KARARINI GECE YARISI AÇIKLADI

Diyarbakır ekibi, karşılaşmanın ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kulüpten gece yarısı yapılan resmi açıklamada, Kulübümüzün bu akşam yaptığı toplantı sonrasında A Takımı hocamız Sinan Kaloğlu ve teknik ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sinan Kaloğlu ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." İfadeleri kullanıldı.

SİNAN KALOĞLU'NUN AMEDSPOR KARİYERİ

Sinan Kaloğlu yönetiminde bu sezon toplam 17 maça çıkan Amedspor 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.