CHP’de kurultaya ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının yankıları sürerken, Ankara kulislerini hareketlendiren yeni bir iddia gündeme geldi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti yönetimine dönmesi halinde bazı milletvekillerinin istifa edebileceği öne sürüldü.
TV100 yayınında konuşan gazeteci Sinan Burhan, gün içerisinde görüştüğü kaynaklara dayandırdığı açıklamasında, Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturması durumunda 3 milletvekilinin CHP’den ayrılacağını iddia etti.
Burhan, istifa edeceği öne sürülen isimlerin Adnan Beker, Ümit Dikbayır ve Cemal Enginyurt olduğunu söyledi.
“BİR İSİM DAHA VAR” ÇIKIŞI
Programda değerlendirmelerde bulunan gazeteci Barış Yarkadaş da kulislerde konuşulan iddialara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Yarkadaş, sonradan partiye katılan bir milletvekilinin daha Kılıçdaroğlu’nun genel merkeze dönmesi halinde istifa edebileceğini öne sürdü.
CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından yaşanan gelişmeler siyasetin gündemindeki yerini korurken, parti içinde yaşanabilecek olası hareketlilik merakla takip ediliyor.
ENGİNYURT'TAN YALANLAMA GELDİ
CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, söz konusu açıklamaya sosyal medya hesabından yanıt verdi. Enginyurt, "CHP den istifa edeceğim ifadesi külliyen YALANDIR. Özgür Özel ile sonuna kadar birlikte yol yürüyeceğim. Halkın iradesine saygı duyacağım. CHP Genel Başkanı ÖZGÜR ÖZEL’dir. Beraber yol yürümek şereftir" ifadelerini kullandı.