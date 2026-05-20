Siyah-beyazlı ekip sezonu 4. sırada tamamlarken, teknik direktörler Ole Gunnar Solskjaer ve Sergen Yalçın yönetiminde toplam 37 farklı futbolcu ligde görev aldı.

Sezonun en istikrarlı ismi olan Orkun Kökçü, 34 haftalık ligde 30 maçta forma giydi. 29 karşılaşmaya ilk 11’de başlayan milli oyuncu, toplam 2485 dakika sahada kaldı ve Beşiktaş’ın en çok süre alan futbolcusu oldu.

İkinci sırada kaleci Ersin Destanoğlu yer aldı. 25 maçta görev yapan genç file bekçisi 2250 dakika sahada kaldı. Üçüncü sırada ise 25 maçta 2088 dakika süre alan sol bek Rıdvan Yılmaz bulundu.

Kadroda en tecrübeli isim olarak devre arasında takımdan ayrılan Mert Günok öne çıkarken, en genç oyuncu 19 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğlu oldu. Genç oyuncu 17 maçta 375 dakika süre aldı.

Beşiktaş’ta bu sezon 20 yabancı futbolcu forma giydi. Kadroda Beşiktaş adına Wilfred Ndidi, Tammy Abraham, Rafa Silva, Milot Rashica ve Joao Mario gibi birçok yabancı oyuncu görev yaptı.

Orkun Kökçü, sezon boyunca 30 maçın 29’unda ilk 11’de sahaya çıkarken 8 golle takımına katkı sağladı. Disiplin cezası nedeniyle 4 maç kaçırdı ancak buna rağmen en fazla süre alan isim olmayı başardı.

Ersin Destanoğlu, sezonu 29 gol yiyerek tamamlarken 8 maçta kalesini gole kapattı. Rıdvan Yılmaz ise istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

