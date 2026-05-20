Türkiye’de değeri bilinmiyor: Yabancıların vazgeçilmezi oldu “Bitkisel et” olarak anılıyor

Kökeni milattan önceki dönemlere kadar uzanan kara lahana, turpgiller ailesinin en eski bitkilerinden biri olarak kabul ediliyor. Türkiye’de özellikle Karadeniz mutfağıyla özdeşleşen bu sebze, Avrupa’nın birçok ülkesinde de geleneksel sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Almanya, Danimarka ve İsveç gibi ülkelerde düzenlenen kış festivallerinde sıkça tüketilen kara lahana, son dönemde ihracat pazarında da büyük ilgi görüyor.