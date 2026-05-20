20 Mayıs 2026 Çarşamba
Anasayfa Yaşam Türkiye’de değeri bilinmiyor: Yabancıların vazgeçilmezi oldu “Bitkisel et” olarak anılıyor

Sağlıklı yaşam ve uzun ömür konusunda araştırmalar sürerken, uzmanların dikkat çektiği doğal besinlerden biri de kara lahana oldu. Türkiye’de çoğu zaman hak ettiği ilgiyi görmese de özellikle yabancı turistlerin ve Rus tüketicilerin yoğun ilgisini görüyor.

Cemile Kurel
Düzenli tüketildiğinde vücuda pek çok fayda sağlayan kara lahana, son yılların en dikkat çeken süper gıdaları arasında yer alıyor.

Kökeni milattan önceki dönemlere kadar uzanan kara lahana, turpgiller ailesinin en eski bitkilerinden biri olarak kabul ediliyor. Türkiye’de özellikle Karadeniz mutfağıyla özdeşleşen bu sebze, Avrupa’nın birçok ülkesinde de geleneksel sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Almanya, Danimarka ve İsveç gibi ülkelerde düzenlenen kış festivallerinde sıkça tüketilen kara lahana, son dönemde ihracat pazarında da büyük ilgi görüyor.

Özellikle Rusya’nın yüksek miktarda ithal ettiği tarım ürünleri arasında yer alan kara lahana; yeşil, mor ve bordo tonlarına sahip kıvırcık yapraklarıyla dikkat çekiyor. Soğuk hava koşullarına karşı oldukça dayanıklı olması sayesinde kış aylarında da taze şekilde yetiştirilebiliyor ve bu özelliği ihracatta önemli avantaj sağlıyor.

Besin değeri bakımından beyaz lahanaya göre daha güçlü bir profile sahip olan kara lahana, yüksek miktarda bitkisel protein içeriyor. İnsan vücudu için gerekli amino asitleri barındırması nedeniyle özellikle vegan ve vejetaryen beslenmede “bitkisel et” olarak tanımlanıyor.

Ayrıca yüksek kalsiyum içeriğiyle de öne çıkan kara lahana, süt ürünlerine alternatif arayanlar için önemli bir seçenek sunuyor. İçeriğinde kazein bulunmadığı için, sahip olduğu kalsiyumun vücut tarafından daha kolay emildiği belirtiliyor. Lif ve potasyum açısından zengin yapısı ise sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek olurken tansiyonun dengelenmesine yardımcı oluyor.

Vitamin deposu olarak gösterilen kara lahana; A, C, K ve B grubu vitaminleri bakımından oldukça güçlü bir içeriğe sahip. İçerdiği beta-karoten, lutein ve zeaksantin gibi bileşenler sayesinde göz sağlığını desteklediği ve görme kalitesinin korunmasına katkı sunduğu ifade ediliyor.

Bunun yanı sıra glukozinolat adı verilen doğal antioksidanlar içeren kara lahana, hücrelerin korunmasına yardımcı oluyor.

Yağ metabolizmasının düzenlenmesi, kan şekerinin dengelenmesi ve hücre yenilenmesinin desteklenmesi gibi etkileriyle sağlıklı beslenmenin önemli parçalarından biri olarak görülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
