Süper Lig’in 32. hafta maçında Gaziantep FK, sahasında Beşiktaş’ı konuk ediyor.

Siyah-beyazlı ekip karşılaşmanın 8. dakikasında öne geçti. Beşiktaş’ta Asllani’nin kornerden yaptığı ortada Djalo, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.

ASLLANI PENALTIDAN FARKI İKİYE ÇIKARDI

22. dakikada ceza sahası içinde Jota Silva, kaleci Zafer’den topu kurtardıktan sonra yerde kaldı. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Asllani, penaltıyı gole çevirerek farkı 2’ye çıkardı.

22 DAKİKADA 1 GOL-1 ASİST

Arnavut orta saha oyuncusu, maçın ilk 22 dakikasında 1 gol ve 1 asist yaparak karşılaşmaya damga vurdu.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 6 GOLE KATKI

Beşiktaş formasıyla 15. maçına çıkan Asllani, siyah-beyazlı ekipte 3. golünü kaydetti. Genç ön libero ayrıca 3 kez de takım arkadaşlarına asist yapma başarısı gösterdi.

INTER'DEN GELDİ

Beşiktaş, bonservisi Inter’de bulunan Kristjan Asllani’yi yarım sezonluğuna kiraladı. 24 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesi haziran ayı sonunda sona erecek. Genç futbolcu, sezonun ilk yarısını ise bir diğer İtalyan ekibi Torino'da geçirdi.