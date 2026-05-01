01 Mayıs 2026 Cuma
Anasayfa Gündem Kuruşu kuruşuna hesaplandı: Memur zammı için masadaki rakamlar

Temmuz 2026 zam takvimi işlemeye devam ediyor. TÜİK'in ilk üç aylık verileriyle memur ve emekli maaşları için zam tablosu şekillenmeye başladı. İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan ilk rakamlar ve beklenen senaryolar...

Temmuz Zammı İçin Geri Sayım Başladı
Milyonlarca kamu çalışanı ve memur emeklisi için kritik döneme girildi. Ocak ayındaki artışın ardından gözler şimdi Temmuz 2026 dönemine çevrildi.

TÜİK’in paylaştığı veriler, yılın ikinci yarısında cüzdanlara yansıyacak farkın temel çerçevesini çizdi.

3 Aylık Enflasyon Karnesi Belli Oldu
TÜİK'in Mart ayı verilerine göre yıllık enflasyon %30,87, aylık artış ise %1,94 olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla birlikte yılın ilk çeyreğindeki kümülatif enflasyon artışı %10,04 seviyesine ulaşarak maaş farkı hesaplamasında ilk basamağı oluşturdu.

%6,07'lik Artış Şimdiden Kesinleşti
Toplu sözleşme şartları ve yılın ilk üç ayında oluşan enflasyon farkı toplandığında, memur maaşlarında %6,07 oranında bir artış şimdiden garanti altına alındı. Bu oran, Nisan, Mayıs ve Haziran verileriyle daha da yukarı tırmanacak.

Zam Hesaplamasında 3 Kritik Kriter
Temmuz ayında maaş bordrolarına yansıyacak net rakamı üç ana unsur belirleyecek:

Ocak ayındaki toplu sözleşme farkı,
Altı aylık kümülatif enflasyon farkı,
Temmuz ayında uygulanacak olan %7’lik yeni toplu sözleşme zammı.

Mevcut Maaşlar Ne Kadar?
Ocak 2026'da yapılan artışla birlikte mevcut tabloda en düşük memur maaşı 61 bin 890 TL seviyesinde bulunuyor. En düşük memur emekli aylığı ise 27 bin 888 TL olarak ödenmeye devam ediyor.

Temmuz zammı bu baz rakamlar üzerinden hesaplanacak.

Meslek Meslek Yeni Maaş Tabloları Hazırlanıyor
Temmuz ayında kesinleşecek oranlar; öğretmen, polis, hemşire ve doktor gibi farklı meslek gruplarının gelirlerini doğrudan değiştirecek. Haziran ayı enflasyon verisinin sisteme dahil edilmesiyle birlikte her unvan için net zamlı maaşlar ortaya çıkacak.

Büyük Gün 3 Temmuz!
Nihai zam oranları için son 3 veri bekleniyor. Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla tablo tamamlanacak.

TÜİK, Haziran ayı verilerini 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00’da duyuracak ve memurların yeni bordroları resmen netleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi
