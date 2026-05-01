Trendyol Süper Lig'in 32'inci haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesi açıklamalarda bulundu.

SERGEN YALÇIN: 'ROTASYON YAPILABİLECEK EN DOĞRU MAÇTI'

Sergen Yalçın rotasyon kararının sebeplerini şu şekilde açıkladı:

"Rotasyon yapılabilecek en doğru maçtı. Ligin sonu geliyor. Oyuncularda ufak tefek problemler var. Bu dönemde sakatlık riskleri de artıyor. Son maçta takım biraz yorgundu. Ligin ikinci yarısında sürekli aynı oyuncularla oynuyoruz. Milli takıma gidip geliyorlar. Dolayısıyla sezon sonu yorgunluk birikimi var. Önümüzde Türkiye Kupası ve derbi var. Türkiye Kupası sezonun en önemli maçı. Ana oyuncuları zinde tutmak için bugün daha az süre alan oyuncularla başladık. Ancak takımda oynayan oyuncular zaten. İyi hazırlandık. Kazanmak istiyoruz."